ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für T-Mobile US auf 235 Dollar - 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Mobilfunkanbieter hätten das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen, schrieb John C. Hodulik in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zwei sei die Unternehmensprognose diesmal entgegen der bisherigen Praxis nicht nach oben korrigiert worden, dennoch sei die US-Tochter der Deutschen Telekom gut aufgestellt, um das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich voranzutreiben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|11:16
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research