ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für United Internet auf 31,80 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von IONOS, für die er seine Kaufempfehlung strich./ag/zb

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------