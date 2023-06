ANALYSE-FLASH: UBS setzt Hugo Boss auf Mid-Cap-Auswahlliste - Votum bleibt 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HUGO BOSS auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Aktien des Modekonzerns zählten im Bereich mittelgroßer und kleinerer Unternehmen ganz frisch zu einer Auswahlliste von 20 besonders vielversprechenden europäischen Werten, schrieb ein Analystenteam um Bosco Ojeda in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie. Wie schon 2022 seien auch 2023 bislang Großunternehmen gefragter - eine Situation, die es so letztmals in den späten 90er Jahren gegeben habe. Dieses Jahr bleibe daher ein interessantes Jahr für Small-Caps. Bei Boss befinde sich die Trendwende noch im Anfangsstadium, was mehr Gewinndynamik und die Chance auf eine anhaltende Neubewertung mit sich bringe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 19:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------