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ANALYSE-FLASH: UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro

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ATOSS Software AG
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von ATOSS Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:01 ATOSS Software Neutral UBS AG
04.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.

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