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ANALYSE-FLASH: UBS startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom (CANCOM SE) beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:01 CANCOM SE Buy UBS AG
21.09.26 CANCOM SE Kaufen DZ BANK
26.08.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 CANCOM SE Kaufen DZ BANK

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