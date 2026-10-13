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ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro

Werte in diesem Artikel
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Jungheinrich AG
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Charts | News | Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

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Datum Rating Analyst
11:56 Jungheinrich Neutral UBS AG
09.10.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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