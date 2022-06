ANALYSE-FLASH: Umicore enttäuscht mit hohen Investitionen - JPMorgan

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Umicore (Umicore SA) nach der Veröffentlichung eines Strategieplans bis 2030 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Mit den für die kommenden Jahre geplanten Investitionen liege der belgische Materialtechnologie- und Recyclingkonzern um rund die Hälfte über seinen Erwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit den für das Geschäft mit wiederaufladbaren Batterien erwarteten Margen liege das Unternehmen gleichzeitig deutlich unter seinen Annahmen. Am Markt könnten die Aussagen "mit einer Prise Salz" aufgenommen werden, vermutete der Experte./bek/ajx

