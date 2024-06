ANALYSE-FLASH: Warburg hebt Ziel für Heidelberger Druck auf 2 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa sei ein Erfolg für den Druckmaschinenhersteller gewesen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin und in der positiven Barmittelentwicklung im operativen Geschäft sehe er die wichtigsten positiven Unternehmensnachrichten. Dagegen hätten die endgültigen Geschäftszahlen und der Ausblick seinen sowie den Konsensschätzungen entsprochen./gl/mis

