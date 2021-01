ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 27,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aareal Bank anlässlich des nun erwarteten hohen operativen Fehlbetrags für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Es sei nicht überraschend, dass der Immobilienfinanzierer seine Ziele für 2020 zurückschraube, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv sei indes die avisierte Dividende bereits für 2020./ag/mis

