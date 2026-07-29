ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem (Alzchem Group) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialchemiekonzerns sei sehr solide verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum verlaufe planmäßig./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Alzchem Group Aktie News
Alzchem Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG