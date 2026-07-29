ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro

30.07.26 12:04 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem (Alzchem Group) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialchemiekonzerns sei sehr solide verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum verlaufe planmäßig./rob/mf/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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