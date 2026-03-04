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ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro

27.05.26 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,55 EUR -0,03 EUR -1,09%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als

prognostiziert ausgefallen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
12:31Aroundtown SA BuyWarburg Research
20.05.2026Aroundtown SA NeutralUBS AG
05.05.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.04.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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23.04.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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14.04.2026Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
04.03.2026Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
07.01.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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