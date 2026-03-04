ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als
prognostiziert ausgefallen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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