ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 61 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Sollte sich das Gerücht eines möglichen Vergleichs bei Glyphosat für zehn Milliarden Dollar bestätigen, wäre das positiv für den Aktienkurs, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor genaueren Informationen sei aber Zurückhaltung angebracht./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

