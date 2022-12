ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Compleo auf 'Sell' - Insolvenzverfahren

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Compleo (Compleo Charging Solutions) angesichts des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Compleo Charging Solution AG und die Compleo Charging Technologies GmbH auf "Sell" belassen. Derzeit nicht betroffen sei die Compleo Charging Software GmbH, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer ersten Reaktion am Dienstag und betonte: Er sehe kaum Gründe, in die Aktie zu investieren. So dürfte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens negative Auswirkungen auf das laufende Geschäft haben. Unter anderem sieht er im aktuellen Anstieg der Energiepreise sowie dem Rückgang der Subventionen im kommenden Jahr einen starken Gegenwind für den Absatz von Elektroautos in Deutschland 2023. Das wiederum dürfte sich auch negativ auf die Anzahl der Transaktionen auf der Software-Plattform auswirken./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

