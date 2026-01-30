DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.733 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

13.02.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,71 EUR -0,48 EUR -11,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel des Immobilienfinanzierers zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

