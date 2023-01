ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Dic Asset auf 'Buy' - Ziel 14,60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DIC Asset nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Der Ausblick des Gewerbeimmobilien-Konzerns auf 2023 könnte am Markt enttäuschen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dic Asset habe ein herausforderndes Jahr vor sich, sollte aber gut aufgestellt sein, um in diesen fordernden Zeiten relativ unversehrt durchzukommen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------