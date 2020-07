ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Werbung

Heute im Fokus

DAX über 12.500 Punkten -- Softbank will wohl Partnerschaft mit Wirecard beenden -- GRENKE: Nach Einbruch des Neugeschäfts positive Zeichen -- Zalando, Bayer, LANXESS im Fokus

Apple muss in den USA wegen Corona wieder Läden schließen. Engie verkauft 49% an Erneuerbarem US-Portfolio an Hannon Armstrong. HUGO BOSS bestellt Oliver Timm in den Vorstand. Aktionärsschützer verlangen sofortigen Rauswurf von Wirecard aus dem DAX. Krisenjet 737 Max: Boeing und FAA schließen Zertifizierungsflüge ab. McDonald's verlängert wegen COVID-19 Pause in US-Restaurants.