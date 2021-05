ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Angesichts des schwierigen Umfeldes habe der Modekonzern sehr gute Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aktie bleibe eine der interessantesten Möglichkeiten, die Wiederöffnung des Einzelhandels zu spielen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

