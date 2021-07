ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Aktien in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für JENOPTIK angesichts angehobener Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das präzisierte Wachstumsziel, eine bessere operative Profitabilität und ein positiver Einmaleffekt nach dem Erwerb des Unternehmens Trioptics sollten die Anlegerstimmung verbessern, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese sei im Frühjahr von einem vagen Ausblick des Hightech-Konzerns und nur wenig Wachstum im ersten Quartal gedämpft worden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

