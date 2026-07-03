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ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro

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KION GROUP AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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15:36 KION GROUP Buy Warburg Research
14:06 KION GROUP Outperform Bernstein Research
11:46 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07.07.26 KION GROUP Buy UBS AG