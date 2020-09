ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF (LPKF LaserElectronics) auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Großauftrag verbessere die Berechenbarkeit der Trendwende im Solarbereich im kommenden Jahr, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben