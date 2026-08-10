ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia (PATRIZIA SE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle PATRIZIA Aktie News
PATRIZIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PATRIZIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|PATRIZIA SE Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|PATRIZIA SE Buy
|Warburg Research
|29.04.26
|PATRIZIA SE Buy
|Deutsche Bank AG