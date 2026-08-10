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ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia (PATRIZIA SE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:21 PATRIZIA SE Buy Warburg Research
27.07.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PATRIZIA SE Buy Warburg Research
29.04.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG