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ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

19.03.26 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
16,80 EUR -0,52 EUR -3,00%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Gewinn je Aktie und Free Cashflow des Lkw-Zulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:31SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
20.02.2026SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
03.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
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11:31SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
19.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
03.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
19.01.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2026SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.07.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
15.04.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.03.2021SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
03.12.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
26.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
18.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
21.10.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux

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