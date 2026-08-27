ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SUSS MicroTec Aktie News
SUSS MicroTec Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research