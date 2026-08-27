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ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
72.40 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:01 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research

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