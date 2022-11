ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Vitesco auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vitesco (Vitesco Technologies) auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Montag in einer ersten Reaktion. Die Anpassungen am Ausblick signalisierten eine solide Entwicklung im Schlussquartal und seien entsprechend ermutigend./ag/mis

