ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Aixtron auf 'Buy' und Ziel auf 19 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 19 Euro angehoben. Analyst Malte Schaumann begründete die Hochstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Kursrutsch, den die Aktie des Chipausrüsters am Vortag im Zuge der Erstquartalszahlen erlitten hatte - trotz eines angehobenen Profitabilitätsziels. Der Rücksetzer sei angesichts des starken Kerngeschäfts übertrieben. Er rechnet damit, dass es im Jahresverlauf noch eine weitere Zielanhebung durch das Unternehmen geben wird./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

