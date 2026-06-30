ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Basler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, begründete Malte Schaumann seine am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|Basler Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|Basler Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.24
|Basler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG