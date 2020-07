ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 175 Euro angehoben. Jüngste Online-Investorenveranstaltungen hätten seine positive Einschätzung des Geschäftsmodells bekräftigt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der IT-Dienstleister nutze das aktuelle Umfeld, um seine Position weiter zu stärken./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben