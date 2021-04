ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Fielmann auf 'Buy' und Ziel auf 74 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fielmann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 74 Euro angehoben. Analyst Thilo Kleibauer begründete die Hochstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der sehr unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf. Das mittelfristige Potenzial des Brillenkonzerns sollte eine niedrige Zielmarke für den diesjährigen Vorsteuergewinn überwiegen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

