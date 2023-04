ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Fuchs Petrolub auf 'Buy' - Ziel neu 46 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE VZ) vor Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 46 Euro angehoben. Das Geschäft des Schmierstoffherstellers werde vor allem durch die Automobilbranche angeschoben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Start in das Jahr 2023 dürfte stark gewesen sein./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------