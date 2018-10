ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel etwas gesenkt

Aktien in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat JENOPTIK von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33,00 auf 32,50 Euro gesenkt. Die Bewertung habe gemessen am aktuellen Aktienkursniveau noch mehr als 20 Prozent Luft nach oben, begründete Analyst Malte Schaumann das Kaufvotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sieht er die 2018er-Ziele des Technologie-Unternehmens nicht in Gefahr. Im Geschäftsjahr 2019 sollten zudem Umsatz und Margen weiter zulegen, wenn auch mit gebremstem Tempo./ajx/la

Datum der Analyse: 17.10.2018

