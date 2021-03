ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jungheinrich vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 40 Euro angehoben. Die Hochstufung liege weniger an den anstehenden Zahlen des Warenbewirtschaftungszulieferers, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Vielmehr komme darin die starke Entwicklung des europäischen Marktes seit Jahresbeginn zum Ausdruck./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021/08.15/ MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

