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ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 23,50 Euro

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LPKF Laser & Electronics AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF (LPKF LaserElectronics) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:16 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG