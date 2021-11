ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Nagarro auf 'Buy' - Ziel hoch auf 200 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Nagarro (Nagarro SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 200 Euro angehoben. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal eine starke Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch mittelfristig sei höheres Wachstum zu erwarten. Bis zu seinem Kursziel habe die Aktie noch mehr als zehn Prozent Luft nach oben und die gute operative Dynamik halte an, begründete der Analyst das geänderte Votum./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:15 / MEZ

