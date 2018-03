ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt RIB Software auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software (RIB Software SE) nach einer Telefonkonferenz zur Kapitalerhöhung und zur Strategie der Cloud-Plattform MTWO von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Erst am vergangenen Freitag hatte Analyst Andreas Wolf die Aktien von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 Euro zusammengestrichen. Dieses sei nach dem Kurseinbruch der vergangenen beiden Tage nun erreicht worden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Bausoftware-Herstellers habe im Rahmen der Telefonkonferenz versucht, das Investorenvertrauen wiederzugewinnen. Die verbesserte Transparenz sollte positiv gesehen werden und der Stimmung gegenüber den Aktien förderlich sein./ajx/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------