ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 179 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 179 Euro belassen. Eine vorübergehende Wachstumsdelle gefährde nicht das langfristige Wachstumspotenzial der Online-Apotheke, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses bleibe sehr vielversprechend./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

