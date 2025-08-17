ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 19,70 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,30 auf 19,70 Euro angehoben. Unter dem Einfluss der Quartalszahlen, der erhöhten Ausschüttungsquote und des Erwerbs von Mietwohnungen in Polen passte Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen und das Kursziel an - und sprach den Aktien daraufhin eine Kaufempfehlung aus. Die Wohnungen passten gut in das Portfolio des Immobilienkonzerns./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
