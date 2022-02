ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 173 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE infolge von Aussagen eines Konkurrenten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 161 auf 173 Euro angehoben. Der Silikone-Hersteller Elkem plane Preiserhöhungen in ähnlicher Art und Weise wie Wacker Chemie, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht Indizien dafür, dass Wacker also in der Branche einen Trend vorgebe, der auf hohe Preismacht schließen lasse./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 09:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 09:30 / MEZ