ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 89 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 89 Euro angehoben. Die Trendwende im Polysilicium-Geschäft treibe die operative Gewinnentwicklung des Spezialchemiekonzerns an, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben