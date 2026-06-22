ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 56 Euro - 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) nach einer Investorenveranstaltung von 23,50 auf 56,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums dürfte der Halbleiterindustrie-Zulieferer bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Ebit-Marge von 30 Prozent erreichen, verglichen mit der Konsensprognose von 27 Prozent, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings ließen die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Monate nur begrenzten Spielraum für eine Neubewertung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|AIXTRON SE Hold
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|19.06.2026
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2026
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.2026
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|10:41
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|12.06.2026
|AIXTRON SE Hold
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