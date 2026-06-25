DAX24.668 ±-0,0%Est506.216 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7700 +1,8%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.458 +0,3%Euro1,1397 +0,1%Öl72,41 -0,9%Gold4.048 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert
Neues Mega-Kursziel für die TSMC-Aktie - UBS setzt auf den KI-Boom Neues Mega-Kursziel für die TSMC-Aktie - UBS setzt auf den KI-Boom
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 208 Euro - 'Buy'

29.06.26 10:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
171,80 EUR -3,10 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Alzchem Group AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
09:46Alzchem Group BuyWarburg Research
11.06.2026Alzchem Group BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
07.05.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:46Alzchem Group BuyWarburg Research
11.06.2026Alzchem Group BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
07.05.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen