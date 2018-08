ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Baywa auf 36 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BayWa von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die seit Wochen andauernde Dürre in Europa habe zu großen Schäden landwirtschaftlicher Produkte geführt und deren Preise erhöht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Agrarhändler, der seine Bestände abverkauft haben dürfte, sei dies ein Segen./edh/ag

Datum der Analyse: 07.08.2018