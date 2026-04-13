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ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 149 Euro - 'Buy'

14.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
93,50 EUR 1,00 EUR 1,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe (CEWE StiftungCo) von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Aussagen des Fotodienstleisters für 2026 die Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem verschob er die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn. Daraus resultiere das höhere Kursziel./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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