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ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Bank - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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DatumRatingAnalyst
09:46 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG

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