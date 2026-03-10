DAX23.655 -1,3%Est505.782 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.826 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl89,97 -1,6%Gold5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Gea Group auf 61 Euro - 'Hold'

11.03.26 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,15 EUR -0,70 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für GEA von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
11:36GEA HoldWarburg Research
10.03.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
10.03.2026GEA BuyUBS AG
09.03.2026GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.03.2026GEA BuyUBS AG
09.03.2026GEA BuyUBS AG
09.03.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026GEA BuyUBS AG
05.02.2026GEA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:36GEA HoldWarburg Research
10.03.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen