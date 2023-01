ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 44 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) vor Zahlen für das vierte Quartal von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk sollte weitere Belege liefern, dass der Gabelstapler-Hersteller und Spezialist für Warenlagertechnik wieder mehr und mehr das Heft in die Hand nehme, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürften etwa die im Oktober vorgenommenen Preisanhebungen nun stark durchschlagen. Die Kurszielanhebung resultiere in erster Linie aus einer gestiegenen Konkurrenzbewertung sowie einem etwas besseren Barmittelflusses als gedacht./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------