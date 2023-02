ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 102 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 95 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere hauptsächlich aus den weiter in die Zukunft projizierten Schätzungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Einführung eines eigenen Betriebssystems durch den Autohersteller eröffne neue geschäftliche Möglichkeiten./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

