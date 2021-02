ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Norma Group auf 52,00 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group (NORMA Group SE) von 49,00 auf 52,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung habe der Autozulieferer seine positive Einschätzung für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken hinsichtlich der Margenentwicklung sollten sich im Jahresverlauf verflüchtigen./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

