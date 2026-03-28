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ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'

17.04.26 13:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
19,96 EUR 0,52 EUR 2,67%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11.02.2026Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
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