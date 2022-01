ANALYSE-FLASH: Warburg Research passt Ziel für Daimler auf 86 Euro an - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Daimler aufgrund der Abspaltung der Lkw-Sparte von 106 auf 86 Euro angepasst, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf der Grundlage einer weiteren Senkung der Fixkosten und Investitionen sowie einer weiteren Fokussierung auf die Preisgestaltung strebe die im Autokonzern verbliebene Pkw-Sparte weiterhin eine zweistellige Profitabilität (Ebit-Marge) an, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 08:15 / MEZ