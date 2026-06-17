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ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Basler auf 'Hold' - Ziel hoch auf 30 Euro

24.06.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
30,30 EUR 0,65 EUR 2,19%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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